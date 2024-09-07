"Голод не тетка" – это хорошо известно даже мышам

"Голод тебе не тётя" - это знают даже мыши. Поэтому, когда наступает зима и все запасы еды («хорошие продукты», такие как корнеплоды, зерно, растительные остатки и т д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Подавляющее большинство начинающих дачников на вопрос: "когда сажать клубнику" с удивлением ответит: "конечно, весной, как и все остальные огородные культуры"
- Заготовка дров: искусство и практическое значение
- Суккуленты завоевали популярность у любителей комнатных цветов благодаря своей неприхотливости, интересным формам и способности выживать в суровых условиях
Свежие комментарии