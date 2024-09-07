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"Голод не тетка" – это хорошо известно даже мышам

"Голод не тетка" – это хорошо известно даже мышам

﻿﻿"Голод тебе не тётя" - это знают даже мыши. Поэтому, когда наступает зима и все запасы еды («хорошие продукты», такие как корнеплоды, зерно, растительные остатки и т д.

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