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The Wall Street Journal: Арктический суперпроект «Роснефти» остановлен из-за санкций

The Wall Street Journal: Арктический суперпроект «Роснефти» остановлен из-за санкций

Влиятельное американское издание The Wall Street Journal, со ссылкой на информированные источники знакомые с ситуацией, сообщает об остановке по причине санкций крупнейшего проекта «Роснефти» по разработки нефтедобычи в Арктике «Восток Ойл».

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