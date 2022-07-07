The Wall Street Journal: Арктический суперпроект «Роснефти» остановлен из-за санкций

Влиятельное американское издание The Wall Street Journal, со ссылкой на информированные источники знакомые с ситуацией, сообщает об остановке по причине санкций крупнейшего проекта «Роснефти» по разработки нефтедобычи в Арктике «Восток Ойл».
Влиятельное американское издание The Wall Street Journal, со ссылкой на информированные источники знакомые с ситуацией, сообщает об остановке по причине санкций крупнейшего проекта «Роснефти» по разработки нефтедобычи в Арктике «Восток Ойл».
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