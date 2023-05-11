Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий андреев
    иьУкрнет в шоке: Зе...
  • spss
    да и сомневаться нечего....в россии народ молчаливый и терпеливый....ВС РФ поразили то...
  • Владимир Козлов
    После того, как они накачивают Украину, и не только,  оружием, они должны тихонько молчать в тряпочку, а не обвинять ...Посол США в Кейпт...

«Циркулярная пила» сержанта Гревича

В вооруженных силах США в период до и во время Второй мировой войны существовала концепция, что высокий темп стрельбы для оружия пехотинца – это недостаток.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх