Кировчане активно интересуются фестивалями за пределами региона

Жители Кировской области все чаще проявляют интерес к фестивалям за пределами своего региона. По данным "МегаФона", посещаемость официальных интернет-представительств крупнейших ивент-мероприятий выросла в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.