В Нижнем Тагиле выяснили, за что мать и два её сына избивали 11-летнюю школьницу

Избитая в Нижнем Тагиле девочка Соня рассказала о конфликте с братьями Камалом и Рашадом Соня в форме Юнармии Одиннадцатилетняя девочка Соня из Нижнего Тагила впервые рассказала, за что её избили два брата-одноклассника Рашад и Камал.