Многодетным семьям Амурской области выделят по миллиону рублей на погашение ипотеки

Многодетным семьям Амурской области предлагается существенная поддержка в виде единовременной выплаты в размере 1 млн рублей, которую они могут использовать для погашения ипотеки на покупку квартиры или строительство дома.
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