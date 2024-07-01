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Многодетным семьям Амурской области выделят по миллиону рублей на погашение ипотеки

Многодетным семьям Амурской области выделят по миллиону рублей на погашение ипотеки

Многодетным семьям Амурской области предлагается существенная поддержка в виде единовременной выплаты в размере 1 млн рублей, которую они могут использовать для погашения ипотеки на покупку квартиры или строительство дома.

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