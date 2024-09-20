Защита обжаловала пожизненный приговор комбригу ВСУ Храпачу

Защита командира 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Дмитрия Храпача, отдававшего приказы о нанесении ударов по войсковым частям в Белгородской области, обжаловала его пожизненный срок, назначенный заочно.
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