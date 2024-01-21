Новости борьбы с пятой колонной

Так ведь не слышат Гурулева, в упор и по всякому поводу ... глухота эта такая хитрая штука, очень удобная во многих случаях проявления деменции

Алексей Горшков

Относительно предложения Гурулёва. Ну зачем использовать неправильный антисоветский штамп - "ГУЛАГ" ?! Литератор Солженицын (а вполне возможно - кто-то из его кураторов) ИЗОБРЁЛ его, переделав в ГРОМКИЙ БРЕНД официальное название ГУ Лаг (Главное Управление лагерей)! Его и создавать не надо - по сути, ОНО И СЕЙЧАС ЕСТЬ - ГУФСИН (Главное Управление Федеральной службы исполнения наказаний) называется! И следует отметить,что располагалось это Управление - как центральный орган управления - в Москве,а не на Колыме! Всегда прикалывали выражения "Лагерь ГУЛАГА" или "Заключённый ГУЛАГА" - это всё равно,что сказать: "Учебный класс Министерства Образования" или "Машинист Министерства путей сообщения"!