Новости борьбы с пятой колонной. 1. Госдума завтра рассмотрит законопроект о конфискации имущества по статье о фейках о ВС РФ.
Новости борьбы с пятой колонной
Комментарии
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T EA
Ещё бы так же с чиновниками и депутатами порядок навести.
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17 час.
E
Ed
Так ведь не слышат Гурулева, в упор и по всякому поводу ... глухота эта такая хитрая штука, очень удобная во многих случаях проявления деменции
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16 час.
Алексей Горшков
Относительно предложения Гурулёва. Ну зачем использовать неправильный антисоветский штамп - "ГУЛАГ" ?! Литератор Солженицын (а вполне возможно - кто-то из его кураторов) ИЗОБРЁЛ его, переделав в ГРОМКИЙ БРЕНД официальное название ГУ Лаг (Главное Управление лагерей)! Его и создавать не надо - по сути, ОНО И СЕЙЧАС ЕСТЬ - ГУФСИН (Главное Управление Федеральной службы исполнения наказаний) называется! И следует отметить,что располагалось это Управление - как центральный орган управления - в Москве,а не на Колыме! Всегда прикалывали выражения "Лагерь ГУЛАГА" или "Заключённый ГУЛАГА" - это всё равно,что сказать: "Учебный класс Министерства Образования" или "Машинист Министерства путей сообщения"!
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7 час.
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