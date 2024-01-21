Театр абсурда
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Театр абсурда

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Новости борьбы с пятой колонной

Новости борьбы с пятой колонной

Новости борьбы с пятой колонной. 1. Госдума завтра рассмотрит законопроект о конфискации имущества по статье о фейках о ВС РФ.

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Комментарии
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T EA
Ещё бы так же с чиновниками и депутатами порядок навести.
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17 час.
E
Ed
Так ведь не слышат Гурулева, в упор и по всякому поводу ... глухота эта такая хитрая штука, очень удобная во многих случаях проявления деменции
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16 час.
Алексей Горшков
Относительно предложения Гурулёва. Ну зачем использовать неправильный антисоветский штамп - &quot;ГУЛАГ&quot; ?! Литератор Солженицын (а вполне возможно - кто-то из его кураторов) ИЗОБРЁЛ его, переделав в ГРОМКИЙ БРЕНД официальное название ГУ Лаг (Главное Управление лагерей)! Его и создавать не надо - по сути, ОНО И СЕЙЧАС ЕСТЬ - ГУФСИН (Главное Управление Федеральной службы исполнения наказаний) называется! И следует отметить,что располагалось это Управление - как центральный орган управления - в Москве,а не на Колыме! Всегда прикалывали выражения &quot;Лагерь ГУЛАГА&quot; или &quot;Заключённый ГУЛАГА&quot; - это всё равно,что сказать: &quot;Учебный класс Министерства Образования&quot; или &quot;Машинист Министерства путей сообщения&quot;!
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7 час.

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