Быстрее пешком: как изменило график челябинского электротранспорта отстранение непривитых от ковида

В Челябинске не поставивших прививку от коронавируса сотрудников ЧелябГЭТ отстранили от работы. Руководитель предприятия Дмитрий Усачев сообщил, что таких оказалось всего 15 человек, что ничтожно мало при общей численности персонала в 1900 человек.