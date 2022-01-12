Царьград

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Быстрее пешком: как изменило график челябинского электротранспорта отстранение непривитых от ковида

Быстрее пешком: как изменило график челябинского электротранспорта отстранение непривитых от ковида

В Челябинске не поставивших прививку от коронавируса сотрудников ЧелябГЭТ отстранили от работы. Руководитель предприятия Дмитрий Усачев сообщил, что таких оказалось всего 15 человек, что ничтожно мало при общей численности персонала в 1900 человек.

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