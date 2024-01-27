Акцию «Непобедимый Ленинград» запустила «Единая Россия» к 80-ой годовщине снятия блокады

«Единая Россия» запустила акцию «Непобедимый Ленинград» к 80-ой годовщине снятия блокады. В рамках акции в Новосибирской области проходят уроки мужества с участием жителей блокадного Ленинграда, ветеранов Великой Отечественной и локальных войн, тружеников тыла.
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