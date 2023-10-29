Капустин о Хабаровске: «Город живет «Амуром» и хоккеем, губернатор ходит практически на каждый матч. Где вы еще такое можете увидеть!»

– «Амур» идет чуть выше 50-процентного графика, 23 матча – 24 очка. Что удалось команде на старте – и что не удалось? – Пока наша команда еще не до конца нашла ту игру, которую хочет видеть от нас тренерский штаб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Божович думает о получении паспорта РФ: «В России никогда не чувствовал себя иностранцем. В Сочи можно было бы жить, Ростове, Краснодаре – люблю солнце»
- Ротенберг поздравил Галустяна с 44-летием: «Миша – символ хорошего юмора, не уступает Чарли Чаплину, Луи де Фюнесу, Эдди Мерфи. Он ответственный гражданин России»
- Певец SHAMAN подарил цветы Виктории Дудаковой, вышедшей на бой под песню «Я русский»
Свежие комментарии