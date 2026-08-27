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Казанда «Казан – Ислам дөньясының музыка башкаласы» фестивале башланды

Казанда «Казан – Ислам дөньясының музыка башкаласы» фестивале башланды

Композитор Роза Мөхетдинова Җәүдәт Сөләйман шигырьләренә иҗат иткән «Тамырлар» кантатасы «Казан – Ислам дөньясының музыка башкаласы» халыкара фестиваленең беренче концертында яңгырады.

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