Суд в Москве обязал Wintershall остановить разбирательство против России

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры России о временной приостановке международного разбирательства, инициированного компанией Wintershall Dea GmbH против Российской Федерации.
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