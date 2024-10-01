В Иванове полицейские задержали подозреваемого в сбыте синтетического наркотика

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области поступила оперативная информация о причастности 19-летнего жителя Кинешмы к незаконному обороту наркотических средств.
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