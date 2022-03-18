В Самарской области полицейские и общественники проводят антинаркотические мероприятия для школьников и студентов

В Самарской области набирает обороты общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках мероприятий сотрудники полиции и общественники проводят профилактические встречи с учащимися образовательных организаций региона.
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