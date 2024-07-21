Сбежавшая из РФ Машкова ради Голливуда извинилась за съёмки в России

Дочь народного артиста России Владимира Машкова, актриса Мария Машкова, переехавшая в Соединённые Штаты после начала специальной военной операции, принесла извинения за то, что снималась в российском сериале «Котейка».
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