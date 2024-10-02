Первый замгубернатора ХМАО Шипилов лишится своих полномочий в новом составе правительства

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Шипилов, который девять лет возглавляет внутреннюю и информационную политику, может потерять свои нынешние полномочия в новом составе правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии