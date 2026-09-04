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Боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух граждан США

Боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух граждан США

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Боец Интернационального легиона ВСУ убил двух граждан США. Об этом 4 сентября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на внутренние документы Службы безопасности Украины (СБУ), которые изучило РИА Новости.

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