⚡️Генштаб по поручению Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа и сил ВМФ.
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⚡️Генштаб по поручению Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа и сил ВМФ.
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