В Зеленограде появится новое производство готовых блюд

Для реализации проекта внесены изменения в действующие Правила землепользования и застройки Как сообщил сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, на территории бывшей промзоны в Зеленограде инвестор планирует реконструировать один из корпусов и приспособить его под производство готовых блюд.