17 Кто же мы?

Срыв Я два раза прослушал доклад не известного мне человека, чей голос звучал с аудиокассеты. Мне было абсолютно все равно, кто этот человек.
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