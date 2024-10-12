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Царьград

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Названа самая доступная в России Kia по цене за 2,09 миллиона рублей

Названа самая доступная в России Kia по цене за 2,09 миллиона рублей

При бюджете в 2,5 млн рублей покупатели могут рассмотреть несколько интересных моделей.На автомобильном рынке России Kia сохраняет высокую популярность благодаря альтернативным поставкам.

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