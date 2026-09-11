В Новом Уренгое станет меньше гимнастов

Управление Министерства юстиции РФ по ЯНАО потребовало признать Федерацию художественной и эстетической гимнастики Нового Уренгоя прекратившей свою деятельность в качестве юрлица и исключить ее из Единого государственного реестра юрлиц, сообщила пресс-служба Новоуренгойского горсуда.