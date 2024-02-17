Сенатор Карасин ответил Макрону на обвинение в «агрессивном» поведении Москвы

Обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в «агрессивном» поведении России в отношении Европы на самом деле противоречат действительности, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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