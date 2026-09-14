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Вот история

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Какие вклады незаметно съедают сбережения и как перестроить портфель

Какие вклады незаметно съедают сбережения и как перестроить портфель

Разговоры о том, что деньги лучше держать под подушкой, снова оживились. Но если посмотреть на ситуацию трезво, крайности редко приводят к хорошему результату.

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