Представлен дешевый электроседан BYD e7: Мечта таксиста

Сегодня был официально анонсирован новый полностью электрический седан BYD e7 2025 года. Эта среднеразмерная модель не относится к линиям Dynasty или Ocean, но доступна на сайте, ориентированном на корпоративных клиентов.
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