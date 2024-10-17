День матери в дошкольном центре.

Днём матери началась Неделя родительской любви в дошкольном центре.День матери - особый праздник, который полон душевной теплоты, заботы и безграничного детского счастья!Воспитанники всех групп поздравили сегодня самых дорогих для них людей - своих мамочек - с этим замечательным праздником.