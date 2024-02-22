The Guardian: Настрой Путина стал позитивнее, чем в прошлом году

Настрой российского лидера Владимира Путина стал в разы позитивнее, пишет The Guardian. Издание указывает, что росту оптимизма способствовала пробуксовка американской помощи киевскому режиму в Конгрессе США.
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