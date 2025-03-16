💥МБУ ДО "Центр молодежи" объявляет о наборе юношей и девушек от 11 до 17 лет в ✈Клуб операторов БПЛА.
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💥МБУ ДО "Центр молодежи" объявляет о наборе юношей и девушек от 11 до 17 лет в ✈Клуб операторов БПЛА.