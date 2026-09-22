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Регион 29

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Пожилая пара из Ленского района отдала мошенникам 7 миллионов рублей

Пожилая пара из Ленского района отдала мошенникам 7 миллионов рублей

Злоумышленники убедили пенсионеров, что их деньги нужно передать на «экспертизу» и обезопасить от перевода террористам.

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