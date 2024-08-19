БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ВСУ собирают бригаду в Польше. А если и она войдет в Калининградскую область?

ВСУ собирают бригаду в Польше. А если и она войдет в Калининградскую область?

Прошло 11 дней, сами знаете с начала чего. Ну как, вас устраивает наш ответ на это? Спрашиваю совершенно без какого-либо умысла и подковырок, предполагая, что кого-то устраивает, слушая командиров переброшенных частей в Курскую область, кого-то - нет.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Если ВСУ с подачи НАТО начнет вторжение в Калининградскую область, жителям надо  будет понимать, что бежать им  некуда и всем предстоит стать солдатами, в противном случае их сотрут в порошок. Как говорил А. Невский :&quot; Умри, но с родной земли не сходи&quot; все остальное болтовня для пораженцев и предателей.
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Нанести ядерные удары по Польше, Англии и Германии. Это уже реальная война НАТО с Россией. Сюсюкаться дальше уже не хер!
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1 д.

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