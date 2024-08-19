ВСУ собирают бригаду в Польше. А если и она войдет в Калининградскую область?

Игорь Егоров

Если ВСУ с подачи НАТО начнет вторжение в Калининградскую область, жителям надо будет понимать, что бежать им некуда и всем предстоит стать солдатами, в противном случае их сотрут в порошок. Как говорил А. Невский :" Умри, но с родной земли не сходи" все остальное болтовня для пораженцев и предателей.