Актёр Ривз подписал однодневный контракт с хоккейным клубом

Канадский актёр Киану Ривз подписал однодневный контракт с клубом «Виндзор Спитфайрз». Как сообщает пресс-служба клуба, джерси голливудской звезды и копия его контракта будут выставлены на аукцион, а все вырученные средства пойдут на благотворительность.
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