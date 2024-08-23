Актёр Ривз подписал однодневный контракт с хоккейным клубом

Канадский актёр Киану Ривз подписал однодневный контракт с клубом «Виндзор Спитфайрз». Как сообщает пресс-служба клуба, джерси голливудской звезды и копия его контракта будут выставлены на аукцион, а все вырученные средства пойдут на благотворительность.