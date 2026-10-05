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Газета «Культура»

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В Тюмени на фестивале «Ноль плюс» покажут более 100 фильмов из 30 стран

В Тюмени на фестивале «Ноль плюс» покажут более 100 фильмов из 30 стран

С 9 по 18 октября в Тюмени пройдет XIII Международный кинофестиваль «Ноль плюс». Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, жители и гости областной столицы смогут увидеть более 100 детских и семейных фильмов из 30 стран мира.

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