"ЗАВАЛИЛИ, ПЕРЕМОГА...": ЦИНИЧНОЕ УБИЙСТВО ПОД ХЕРСОНОМ ВЫЗВАЛО ЯРОСТЬ ПРОТИВ ВСУ

Украинцы в соцсетях негодуют над видео с циничной расправой обычного рыбака. В Сеть слили кадры откровенной расправы над рыбаком, который на реке Днепре вышел на рыбалку.
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