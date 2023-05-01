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"ЗАВАЛИЛИ, ПЕРЕМОГА...": ЦИНИЧНОЕ УБИЙСТВО ПОД ХЕРСОНОМ ВЫЗВАЛО ЯРОСТЬ ПРОТИВ ВСУ

"ЗАВАЛИЛИ, ПЕРЕМОГА...": ЦИНИЧНОЕ УБИЙСТВО ПОД ХЕРСОНОМ ВЫЗВАЛО ЯРОСТЬ ПРОТИВ ВСУ

Украинцы в соцсетях негодуют над видео с циничной расправой обычного рыбака. В Сеть слили кадры откровенной расправы над рыбаком, который на реке Днепре вышел на рыбалку.

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