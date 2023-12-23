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Сергей Дружко раскрыл, что шоу «Необъяснимо, но факт» похоронило его актерскую карьеру

Сергей Дружко раскрыл, что шоу «Необъяснимо, но факт» похоронило его актерскую карьеру

Легендарный Сергей Дружко, известный своим участием в культовой программе “Необъяснимо, но факт” на ТНТ, дал недавно большое интервью, где вспомнил начало шоу и поделился своими мыслями о своей актерской карьере.

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