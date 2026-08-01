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Коты, застрявшие в безумно смешных позах

Коты, застрявшие в безумно смешных позах

Они будто кричат: «Помогите мне выбраться!» Фотографии мы нашли в сообществе «Антистресс». Полное название упомянутого кошачьего сообщества — Cute Animal Photos to De-Stress (вроде «Снимки няшных животных для снятия стресса».

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