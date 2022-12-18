Самсонов впервые в этом сезоне пропустил 5 шайб – от «Вашингтона». Серия из 5 побед подряд прервалась

Илья Самсонов впервые в этом сезоне пропустил 5 шайб – от «Вашингтона». Российский вратарь «Торонто» отразил 23 броска из 28 в матче регулярного чемпионата НХЛ против своего бывшего клуба (2:5).

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