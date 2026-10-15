В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и формирования культуры безопасного поведения на дорогах начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по городу Донскому совместно с активистами Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» провели познавательную викторину по безопасности дорожного движения для учащихся МБОУ «СОШ №7».