Аеропорти Харкова та Дніпра тимчасово зачинено

Ввечері 23 лютого аеропорти “Харків” та “Дніпро” тимчасово закрили на кілька годин. Як зазначається у повідомленні для льотного складу NOTAM №A0572/22 та №A0573/22, були скасовані рейси на приліт до харківського та дніпровського авіагаваней.