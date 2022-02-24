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Аеропорти Харкова та Дніпра тимчасово зачинено

Ввечері 23 лютого аеропорти “Харків” та “Дніпро” тимчасово закрили на кілька годин. Як зазначається у повідомленні для льотного складу NOTAM №A0572/22 та №A0573/22, були скасовані рейси на приліт до харківського та дніпровського авіагаваней.

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