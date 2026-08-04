Вендел, Глушенков, Педро, Соболев, и не только - семеро футболистов «Зенита» не сыграют с «Балтикой»

В матче с «Балтикой» тренерский штаб «Зенита» наверняка прибегнет к масштабной ротации состава. Москвичёв, Караваев, Андраде, Алип, Дуглас Сантос (пусть набирает форму вместе с Луисом Энрике), Горшков, Дркушич, Кондаков, Мостовой, Фелипе Аугусто - в таком виде петербуржцы могут предстать перед своими болельщиками (FAN-ID для посещения «Газпром Арены» не нужен) в матче 1-го тура.