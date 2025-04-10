Врач Голубкова: лучевая терапия является эффективным методом лечения рака груди

Лучевая терапия является одним из наиболее эффективных методов лечения рака молочной железы. Об этом в интервью РИАМО сообщила главный врач отделения радиотерапии ОП "ИЯМ" Химки АО "Медицина" Анастасия Голубкова.
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