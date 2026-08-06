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Культуромания

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ON Медиа и театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова» запускают творческую лабораторию ON Лаб для молодых режиссеров

ON Медиа и театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова» запускают творческую лабораторию ON Лаб для молодых режиссеров

Холдинг ON Медиа и театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова» при поддержке Ассамблеи народов России запускают Творческую лабораторию ON Лаб, которая нацелена на поиск молодых талантов в сфере театральной и кинорежиссуры.

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