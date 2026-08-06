ON Медиа и театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова» запускают творческую лабораторию ON Лаб для молодых режиссеров

Холдинг ON Медиа и театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова» при поддержке Ассамблеи народов России запускают Творческую лабораторию ON Лаб, которая нацелена на поиск молодых талантов в сфере театральной и кинорежиссуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии