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Группировка российских войск «Запад» разгромила группу ВСУ под Купянском

Группировка российских войск «Запад» разгромила группу ВСУ под Купянском

Группировка российских войск «Запад» разгромила группу ВСУ под Купянском Ольга Вайленко3 января произошли драматические события в районе Купянска, где группировка войск «Запад» Российской Федерации успешно выполнила свои боевые задачи.

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