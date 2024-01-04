Группировка российских войск «Запад» разгромила группу ВСУ под Купянском Ольга Вайленко3 января произошли драматические события в районе Купянска, где группировка войск «Запад» Российской Федерации успешно выполнила свои боевые задачи.
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