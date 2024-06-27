Кузбассовец угнал авто негостеприимного приятеля

Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 27 июня, 26-летнегоий жителя Промышленновского округа будут судить по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
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