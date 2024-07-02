Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Misha Glusch
    на этой юго-западной территории и так вся обслуга пво состоит из наемников, патамушта тупорылым хахлам такую сложную ...В Раде потребовал...
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Новые условия мира от Зеленского. В чем их суть и чего добивается Киев

Новые условия мира от Зеленского. В чем их суть и чего добивается Киев

В публичной риторике президента Украины Владимира Зеленского наметился странный зигзаг. Ранее сам себе запретивший указом любые переговоры с Россией, пока там у власти остается Владимир Путин, сегодня Зеленский, по его словам,  уже нащупал «модель переговоров с Путиным».

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