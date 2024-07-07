НИКАБ РАЗДОРА. Его носили жрицы Астарты (проститутки) в Месопотамии

лина любимцева Ну так если НЕТ государственной идеологии, вот и будет "кто в лес, кто по дрова"... Тем более, мигрантам в России все позволено безнаказанно. Власти боятся гнева и воплей так называемых национальных диаспор.

лл лина любимцева А вот если вы уедете из северного региона уже получая пенсию, у вас все северные коэффициенты ОТБЕРУТ!! И будете получать еще меньше. Главное: я раньше считала, что где заработал пенсию, такую человек и должен получать где бы потом ни жил. А вот ничего подобного...... Коэффициент УБРАЛИ!! Пересчитали пенсию и убрали. Без задержек все высчитали... ВЕЗДЕ НАДУВАЮТ россиян!!