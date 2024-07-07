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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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НИКАБ РАЗДОРА. Его носили жрицы Астарты (проститутки) в Месопотамии

НИКАБ РАЗДОРА. Его носили жрицы Астарты (проститутки) в Месопотамии

"Игорь Петровский в авторской рубрике «Тест на правду» рассказал о том, как под видом псевдоисламских традиций американские спецслужбы запускают в нашей стране идеологические манипуляции по насаждению религиозного экстремизма с целью разжигания меж- и внутриконфессиональной розни и дестабилизации обстановки.

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Комментарии
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лина любимцева
Ну так если НЕТ государственной идеологии,  вот и будет &quot;кто в лес, кто по дрова&quot;... Тем более, мигрантам в России все позволено безнаказанно. Власти боятся  гнева и воплей так называемых  национальных диаспор.
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1 час.
лл
лина любимцева
А вот если вы уедете из северного региона уже получая пенсию, у вас все  северные коэффициенты ОТБЕРУТ!! И будете получать еще меньше. Главное: я  раньше считала, что где заработал пенсию, такую человек  и должен получать  где бы потом ни жил.  А вот ничего подобного...... Коэффициент УБРАЛИ!! Пересчитали пенсию  и убрали. Без задержек все высчитали... ВЕЗДЕ НАДУВАЮТ россиян!!
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1 час.
Аудрюс
Ну, тут вы несколько..... не правы! Имея северный стаж, не менее 20 лет, пенсия, с учетом северного коэффициента, сохраняется при переезде...  У меня две пенсии. Первая от МО. Она не изменится, если я перееду в &quot;без коэффициентную&quot; зону.... Да и вторая, тоже останется....
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56 мин.

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