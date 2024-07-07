"Игорь Петровский в авторской рубрике «Тест на правду» рассказал о том, как под видом псевдоисламских традиций американские спецслужбы запускают в нашей стране идеологические манипуляции по насаждению религиозного экстремизма с целью разжигания меж- и внутриконфессиональной розни и дестабилизации обстановки.
НИКАБ РАЗДОРА. Его носили жрицы Астарты (проститутки) в Месопотамии
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лина любимцева
Ну так если НЕТ государственной идеологии, вот и будет "кто в лес, кто по дрова"... Тем более, мигрантам в России все позволено безнаказанно. Власти боятся гнева и воплей так называемых национальных диаспор.
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1 час.
лл
лина любимцева
А вот если вы уедете из северного региона уже получая пенсию, у вас все северные коэффициенты ОТБЕРУТ!! И будете получать еще меньше. Главное: я раньше считала, что где заработал пенсию, такую человек и должен получать где бы потом ни жил. А вот ничего подобного...... Коэффициент УБРАЛИ!! Пересчитали пенсию и убрали. Без задержек все высчитали... ВЕЗДЕ НАДУВАЮТ россиян!!
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1 час.
Аудрюс
Ну, тут вы несколько..... не правы! Имея северный стаж, не менее 20 лет, пенсия, с учетом северного коэффициента, сохраняется при переезде... У меня две пенсии. Первая от МО. Она не изменится, если я перееду в "без коэффициентную" зону.... Да и вторая, тоже останется....
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56 мин.
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