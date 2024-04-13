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Раскрыта новая должность экс-министра обороны Украины

Раскрыта новая должность экс-министра обороны Украины

Экс-министр обороны Украины Резников начал работать в «Институте будущего» Бывший министр обороны Украины Алексей Резников стал новым директором программ безопасности и обороны в украинском «Институте будущего».

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Комментарии
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петр кузнецов
у страны которая отказалась от прошлого нет будущего, а тем более с Резниковым....
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