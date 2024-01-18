Британские ученые решили приравнять к психопатам людей с указательным пальцем короче безымянного

Для этого были проведены измерения рук и тестирование 80 человек на определение типов личности.Британские врачи решили приравнять к психопатам людей с указательным пальцем короче безымянного, для чего были проведены измерения рук и тестирование 80 человек на определение типов личности, сообщает Mail Online.
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