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Царьград

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Британские ученые решили приравнять к психопатам людей с указательным пальцем короче безымянного

Британские ученые решили приравнять к психопатам людей с указательным пальцем короче безымянного

Для этого были проведены измерения рук и тестирование 80 человек на определение типов личности.Британские врачи решили приравнять к психопатам людей с указательным пальцем короче безымянного, для чего были проведены измерения рук и тестирование 80 человек на определение типов личности, сообщает Mail Online.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Батюшки святы , да я получается психопат ! Ну усë , мелкобриты, иду вас резать . И все из за разницы в пару миллиметров . Карачун вам  убогие ! 😂🤚
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21 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Британские учёные доказали? Среди гомосексуалистов, лезбиянок, педофилов, трансгендеров психапатов нема? Алиса в стране чудес? Может путишествие Гуливера?
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20 час.

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