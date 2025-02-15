Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Путин и Трамп «договорились договариваться» (чего ждать России?), а Вэнс «разнёс» евроэлитку

Путин и Трамп «договорились договариваться» (чего ждать России?), а Вэнс «разнёс» евроэлитку

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, длившийся почти полтора часа, ожидаемо взорвал инфополе.

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