Орбан: Остатки Украины никогда не будут в ЕС и НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украине «или тому, что от нее осталось», предстоит стать буферной зоной между Россией и НАТО, при этом она никогда не вступит в Североатлантический альянс и Евросоюз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии